Le banche spingono Piazza Affari

Chiusura di ottava in positivo per il nostro Ftse Mib, salito nell’ultima seduta della settimana dello 0,93% a 23.182,72 punti. Nel comparto bancario spicca il +2,99% messo a segno da UniCredit e il +1,11% di Intesa Sanpaolo. Lieve discesa per lo spread che, dopo un massimo toccato nel corso della prima parte a 177,6 punti base, è sceso a 173,8 pb (-0,7%).

(in collaborazione con money.it)