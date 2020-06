Prese di beneficio per il listino milanese dopo la netta affermazione del partito conservatore alle elezioni britanniche e l’accordo di “fase uno” tra Stati Uniti e Cina. Appesantito dal comparto bancario, il Ftse Mib ha chiuso in rosso dello 0,26% a 23.329,33 punti. Ancora segno meno per lo spread, sceso a 154,8 punti base (-3,25%). (in collaborazione con money.it)