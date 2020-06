Piazza affari in controtendenza, utility sugli scudi

(Fotogramma)

In un contesto europeo negativo, Piazza Affari ha terminato in positivo grazie al buon andamento delle utility. Sul paniere principale, che ha terminato in rialzo dello 0,45% a 23.630,77 punti, si segnala in particolare il +1,27% di A2A, il +2,33% di Italgas, il +1,01% di Enel e il +1,53% di Terna.

Chiude a +0,75% per Snam Rete Gas, sostenuta dal riavvio del programma di buyback, e chiusura all’insegna degli acquisti anche per Atlantia (+2,61%), che ha capitalizzato il cambio di governance e le indiscrezioni relative la possibile vendita delle quote in Aeroporti di Roma e Telepass.

Il comparto bancario, sotto i riflettori a causa del salvataggio della Banca Popolare di Bari, ha terminato contrastato. Segno più per Intesa Sanpaolo (+0,7%), Bper (+0,38%) e Banco BPM (+0,1%) mentre Ubi Banca e UniCredit hanno rispettivamente chiuso in rosso dello 0,98 dello 0,63 per cento.

Ubi ha perfezionato la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza per 857,6 milioni di euro mentre l’istituto di Piazza Gae Aulenti ne ha dismessi 154 di milioni di euro. La banca guidata da Jean Pierre Mustier, su cui Mediobanca Securities ha confermato la valutazione “outperform” con prezzo obiettivo a 15,9 euro (circa 20 punti percentuali sopra i livelli attuali), è uscita definitivamente dal capitale della polacca Bank Pekao dopo avere ceduto il 6,26% ancora in suo possesso.

Acquisti su Fiat Chrysler Automobiles (+0,95%) che, nonostante i dati sulle immatricolazioni in Europa abbiano fatto registrare un rosso (contrariamente all’andamento dell’intero mercato), si è mossa in scia del via libera al progetto di fusione che dovrebbe arrivare dal consiglio di sorveglianza di PSA-Peugeot. (in collaborazione con money.it)