Fca corre in Borsa dopo accordo con Psa

(Foto Fotogramma)

Fca corre a Piazza Affari dopo il via libera all'accordo per la fusione con la francese Psa. Il titolo del gruppo dell'auto segna un rialzo dell'1,72% a 13,83 euro. Sulla Borsa di Parigi il titolo Peugeot balza del 3,17% a 22,79 euro. I vertici dei due gruppi hanno raggiunto l'accordo per la fusione e daranno vita al quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e al terzo in base al fatturato.