Hines compra da Unipol la Torre Velasca

(Fotogramma)

Torre Velasca, uno degli edifici simbolo di Milano, passa dal gruppo Unipol ad Hines. L'edificio, con il preliminare per l'acquisizione, è stato acquisito da Hines, società immobiliare internazionale, attraverso un fondo di investimento italiano di nuova costituzione, Hevf Milan 1 Fund, gestito da Prelios Sgr, società di gestione del risparmio. Le quote di Hevf Milan 1 Fund sono detenute da Hines European Value Fund (Hevf 1). Costruita nel 1957, la Torre Velasca è uno tra i più celebri simboli architettonici della città. Poco distante dal Duomo, è un edificio di 27 piani alto 106 metri, adibito a uso commerciale e residenziale.