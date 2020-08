Piazza Affari chiude in rosso, acquisti su Pirelli

(Foto Afp)

In linea con l’andamento degli altri indici europei, la settimana di Piazza Affari inizia con il segno meno in vista degli importanti appuntamenti della settimana (forum di Davos, meeting della Banca Centrale Europea ed Eurogruppo) e alla luce dello stacco dell’acconto sul dividendo da parte di due big del calibro di Enel (-1,24%) e Snam (-2,16%).

In questo contesto, il paniere principale del listino milanese, il Ftse Mib, ha terminato in rosso dello 0,57% a 24.002,45 punti. Il rialzo del greggio dopo lo stop alla produzione libica (il Brent sale dello 0,6% a 65,25 $/barile) ha permesso a Saipem di registrare un +0,64% ed a Eni di limitare le perdite (-0,24%).

Andamento simile per Leonardo (-0,27%) nel giorno delle nuove acquisizioni annunciate dalla itannica Bae Systems. Nel comparto industriale spicca il +1,7% di Pirelli, che ha smentito le indiscrezioni relative un possibile matrimonio con i finlandesi di Nokian Tyres.

Prese di beneficio sul comparto bancario con il -1,75% di UniCredit, il -1,73% di Ubi Banca, il -0,77% di Intesa Sanpaolo e il -1,32% di Banco BPM. Le indicazioni relative la raccolta hanno invece sostenuto Banca Generali (+0,33%). Lieve calo per lo spread, sceso dello 0,9% a 157,3 punti base.

Secondo le stime contenute nell’ultimo World Economic Outlook, il report elaborato dal Fondo Monetario Internazionale diffuso oggi a Davos, l’economia globale nel 2020 segnerà un rialzo del 3,3%, in aumento rispetto al +2,9% messo a segno nell’anno che si è da poco concluso. Per l’intera Eurozona gli esperti dell’istituto con sede a Washington stimano nell’anno corrente un +1,3% mentre il Pil del nostro Paese dovrebbe segnare un rialzo di mezzo punto percentuale. (in collaborazione con money.it)