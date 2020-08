L’ottava di Piazza Affari inizia con il segno più

(Fotogramma)

Grazie alle indicazioni in arrivo dal comparto manifatturiero e al parziale allentamento delle tensioni relative il coronavirus, la settimana di Piazza Affari inizia con il segno più. Nel mese di gennaio, gli indici che misurano l’andamento del settore manifatturiero di Germania ed Eurolandia si sono mossi sostanzialmente in linea con le stime (45,3 e 47,9 punti) mentre il dato italiano è risultato migliore del previsto attestandosi a 48,9 punti.

Sul paniere principale del listino milanese, dove il Ftse Mib ha terminato in rialzo dello 0,96% a 23.460,01 punti, la performance migliore è stata registrata da Nexi, salita del 4,92%. A spingere il titolo della società attiva nei pagamenti digitali è stata l’acquisizione della francese Ingenico da parte di Worldline per 7,8 miliardi di euro.

Nel comparto bancario spicca il +1,76% di Intesa Sanpaolo che domani presenterà i dati del quarto trimestre: gli operatori stimano un’ultima riga di conto economico a 825 milioni di euro, contro gli 1,038 miliardi del 4° trimestre 2018. Denaro anche su UniCredit (+1,03%) e Banco BPM (+1,3%) mentre Ubi Banca ha terminato piatta (+0,07%) e BPER ha lasciato sul campo lo 0,82%. Rialzo di quasi 2 punti percentuali per lo spread, salito a 139 punti base.

Tra i titoli di pubblica utilità spicca il +1,41% di Enel (7,966 euro), su cui Deutsche Bank ha incrementato il prezzo obiettivo di 1 euro portandolo a 8,30 euro.

La debolezza del greggio, il Brent segna un -3,25% a 54,7 dollari il barile, ha spinto al ribasso il terzetto formato da Eni (-0,38%), Tenaris (1,16%) e Saipem (-1,63%). Quest’ultima ha annunciato che rimborserà in anticipo un bond da 500 milioni di euro. Rosso di un punto percentuale per Telecom Italia (-0,99%) dopo le sanzioni comminate dal Garante della Privacy. (in collaborazione con money.it)