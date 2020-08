La Borsa di Milano chiude positiva

(Fotogramma)

Massimi dal 2008 per il listino di Piazza Affari che, messe da parte le tensioni relative il Coronavirus, ha terminato in rialzo dello 0,74% a 24.688,89 punti. L’intonazione positiva di listini è stata sostenuta dal n.1 della Federal Reserve, Jerome Powell, che, nel corso di un intervento, ha definito "adeguata" l'attuale politica monetaria. In particolare, il governatore ha rilevato come “alcune incertezze riguardanti il commercio siano diminuite” e che ci sono segnali che indicano “che la crescita globale si sta stabilizzando”.

Sull’altra sponda dell’Atlantico, la Bce, ha invece rilevato Christine Lagarde, “sta monitorando attentamente i possibili effetti collaterali negativi per garantire che non superino l'impatto positivo delle nostre misure”.

A Piazza Affari la performance migliore del Ftse Mib è stata registrata da Ubi Banca (+4,21%) che ha reso noto di aver chiuso il 2019 con un utile netto di 251,2 milioni e un Cet1 al 12,3%, dall’11,34% di fine 2018. Incremento di oltre 8 punti percentuali per il dividendo, in aumento a 0,13 euro per azione.

Giornata positiva anche per UniCredit (+1,5%), Intesa Sanpaolo (+0,96%) e Bper (+0,46%). Forte segno meno invece per FinecoBank (-5,61%), vittima delle prese di beneficio dopo risultati record nel 2019.

Giornata di vendite anche per Moncler (-2,72%) che nel quarto trimestre ha dovuto fare i conti con i disordini ad Hong Kong ed il cui outlook, ha rilevato il direttore finanziario, è destinato a risentire dall’epidemia in Cina.

Acquisti sul comparto delle utilities dopo la revisione al rialzo dei prezzi obiettivo da parte di Kepler Cheuvreux: A2A ha guadagnato l’1,48%, Hera lo 0,51% e Acea lo 0,24%. Giornata positiva anche per STMicroelectronics (+2,58%) dopo le indicazioni positive, sia in termini di risultati che di target, arrivate dall’austriaca AMS. (in collaborazione con money.it)