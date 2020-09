Segno meno per il Ftse Mib, spread a 175 pb

(Fotogramma)

Tornano le vendite sui listini europei, sempre alle prese con le conseguenze economiche legate alla diffusione del Covid-19 fuori dai confini cinesi.

Dopo l’intervento della Federal Reserve, ed in attesa che anche le altre grandi banche centrali scendano in campo con l’artiglieria pesante, l’esecutivo italiano, tramite il Ministro dell’economia Gualtieri, ha annunciato che il governo chiederà all’Unione Europea di aumentare il deficit/Pil 2020 di 0,35 punti, pari a 6,35 miliardi di euro di aumento dell’indebitamento netto. Il governo ha portato lo stanziamento di emergenza per l’epidemia a 7,5 miliardi di euro e ulteriori aiuti, ha precisato il n.1 di Via XX Settembre, dovrebbero essere coordinati da Bruxelles.

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,78% a 21.554,88 punti, spiccano in negativo le performance messe a segno dalle azioni Juventus (-5,85%), la decisione di disputare le partite a porte chiuse è destinata a pesare sul fatturato, Ubi Banca (-5,84%) e Saipem (-5,13%). Cali intorno ai cinque punti percentuali anche per Ferragamo (-5,05%), Azimut (-4,99%) e Unipol (-4,97%).

Giornata di sofferenza per anche per il Banco BPM (-4,23%) nonostante i rumor di un interessamento da parte di istituti francesi ingolositi dalle attuali valutazioni del titolo (l’intero istituto capitalizza 2,47 miliardi di euro). A penalizzare il comparto anche l’incremento dello spread tra Btp e Bund, salito oggi in quota 175 punti base, +11 punti rispetto a ieri.

Lettera anche sull’accoppiata Atlantia (-1,08%), su cui S&P ha confermato il “creditwatch negativo”, e Autogrill (-4,55%), sempre sotto pressione a causa dei minori spostamenti causa virus.

Secondo le indiscrezioni riportate dalla carta stampata, l’esecutivo sarebbe intenzionato a confermare i vertici delle controllate, tra cui Eni (-1,65%), Enel (-1,15%) e Poste Italiane (-2,64%). (In collaborazione con money.it)