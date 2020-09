Effetto Coronavirus sui mercati, Piazza Affari giù e spread sale

Foto AFP

L’effetto Coronavirus continua ad abbattersi sui mercati mondiali. A partire da Piazza Affari, dove, nei primi minuti di scambi, il Ftse Mib registra -2,24% a 21.071,71 punti base. Avvio in forte ribasso anche per i mercati azionati europei. A Francoforte il Dax segna -1,83%, Parigi cede l’1,77%, mentre Londra avvia gli scambi a -1,33%. A Wall Street i nuovi numeri sul contagio del Coronavirus continuano a farsi sentire, con il Dow Jones che ha ceduto il 3,58% e il Nasdaq che ha chiuso gli scambi registrando -3,10%. Sulla piazza asiatica, chiusura negativa per Tokyo che lascia sul terreno il 2,72%. Apertura in netto rialzo per lo spread tra il nostro Btp e il decennale tedesco che ha aperto a +190 punti base con un rendimento dell’1,21%. Ieri ha chiuso a +175 con un rendimento dell’1,07%.