Borsa, Milano chiude a +7,12%

Foto Fotogramma

Borsa: Piazza Affari rallenta in chiusura ma centra il rimbalzo. L'Ftse Mib archivia la giornata guadagnando il 7,12%.

Ieri per i listini d'Europa le perdite sono state a due cifre: hanno pesato le preoccupazioni sugli effetti della pandemia da coronavirus e il panic selling scatenato dalle affermazioni del governatore della Bce, Christine Lagarde ("non siamo qui per chiudere gli spread"), che ha innescato una serie di vendite sul mercato obbligazionario.

In mattinata, le Borse asiatiche hanno risentito del colpo e Tokyo ha perso il 6%. Negativa anche Shanghai (-1,2%). Seduta da dimenticare anche per Wall Street, che ha ceduto il 9,99% con il Dow.