Milano apre positiva e consolida rialzo

La Borsa di Milano apre di nuovo in forte rialzo e consolida il rimbalzo della vigilia (+8,9%). Il Ftse Mib parte registrando un +2,6% a 17.345 punti. Anche il resto delle europee è sulla stessa linea: Francoforte segna +2%, Parigi +2,7%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 187 punti in avvio, in calo dai 190 punti della vigilia. Il rendimento del decennale resta in area 1,54%.

Le azioni alla Borsa di Tokyo sono aumentate mercoledì, con l'indice azionario di riferimento Nikkei che è salito di oltre l'8 per cento, poiché il sentimento degli investitori è stato rafforzato dai rapporti che i legislatori degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo su un valore di 2 trilioni di dollari statunitensi. L'indice Nikkei dei maggiori 225 titoli ha chiuso in rialzo di 1.454,28 punti, ovvero l'8,04 per cento, per chiudere la giornata a 19.546,63. Il più ampio indice Topix ha guadagnato 91,52 punti, ovvero il 6,87 per cento, per chiudere a 1.424,62.

Le Borse cinesi hanno chiuso rialzo mercoledì, con il benchmark Shanghai Composite Index in crescita del 2,17 per cento, a 2.781,59 punti. L'indice di Shenzhen ha chiuso il 3,22 per cento in più a 10.241,08 punti.