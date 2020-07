Borsa Milano in positivo nell’ultima seduta del mese

(Fotogramma)

Segno più nell’ultima seduta del mese di marzo per il paniere principale di Piazza Affari, il Ftse Mib, in rialzo dell’1,06% a 17.050,94 punti. Con la seduta odierna, il saldo mensile segna un calo del 22% mentre rispetto a tre mesi fa si registra un -27,5%, il dato peggiore dal 1997.

Per quanto riguarda lo spread con i titoli tedeschi, oggi il dato si è confermato sotto quota 200 punti base a 197,9. Nel corso della mattina, il Ministero dell’economia ha collocato nuovi titoli per 8,5 miliardi di euro: a fronte di un ovvio incremento dei rendimenti, spicca il buon andamento della domanda, salita sia nel caso del Btp a 5 anni che in quello del benchmark decennale.

A livello settoriale, a Piazza Affari andamento contrastato per il comparto bancario, penalizzato dal “consiglio” arrivato dalla Banca Centrale Europea di non pagare dividendi. Performance negative sono state registrate da UniCredit (-1,75%) e Banco BPM (-1,03%) mentre Intesa Sanpaolo (+1,2%) e BPER (+3,09%) hanno terminato con il segno più. Denaro anche sui titoli del risparmio gestito con il +4,11% di Azimut e il +2,41% di Banca Generali.

La questione dividendo ha fatto perdere a Prysmian il 4,67%, la società ha fatto sapere che proporrà un dimezzamento del provento a 0,25 euro, mentre Atlantia ha chiuso con un +7,27% grazie ai rumor di un intervento di Cassa Depositi e Prestiti e fondo F2i in Autostrade.

I segnali di speranza arrivati dal comparto petrolifero dopo l’intervento degli Stati Uniti hanno permesso al Brent di interrompere una serie negativa che durava da ormai 3 sedute (+0,11% a 26,45$/barile) e ad Eni (+7,3%) di recuperare parte del terreno perso. (In collaborazione con money.it)