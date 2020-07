Piazza Affari apre in forte rialzo

(Fotogramma)

Apertura in forte rialzo per Piazza Affari che nei primi minuti di scambi vede guadagnare il Ftse mib il 3,5%. Meglio il Dax (+4,55%) a Francoforte e rialzo sostenuto anche per Parigi (Cac40 +3,36%) e Londra Ftse 100 +2,55%. A Tokyo l'ultima seduta si è chiusa con il Nikkei che ha guadagnato il 4,24%.

Apre a punti 200 base lo spread tra Btp e Bund con un rendimento dell'1,60%. Il rendimento di venerdì' scorso era dell'1,58%.