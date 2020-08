Piazza Affari negativa dopo taglio Fitch

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Milano apre negativa all'indomani della mossa di Fitch che ha declassato l'Italia, portando il rating sul debito sovrano del nostro Paese da Bbb a Bbb-. L'agenzia di rating ha anticipato la decisione, attesa per il 10 luglio, e ha portato l’outlook a stabile da negativo. A pesare sul Paese l'emergenza legata al Covid-19 che avrà pesanti ripercussioni sul Pil. In avvio a Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,35% a 17.615,96 punti. In territorio positivo Francoforte +0,40%, Londra +0,42% e Parigi +0,45%.

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 231 punti base, rispetto ai 223 segnati ieri in chiusura. Il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi sale all'1,85% dall'1,77%.