M. Doris: 'Quota in Mediobanca per ora rimane'

La quota di Mediolanum in Mediobanca "per il momento rimane". Lo ha detto Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, in conferenza stampa per presentare i risultati del primo trimestre del gruppo. "Magari rimaniamo azionisti di Mediobanca anche l'anno prossimo. Il cambio era stato fatto perché c'erano stati cambi importanti sulla governance e di altri cambi possibili e volevamo tenerci le mani libere. Adesso le cose sono ferme per cui non abbiamo motivo di vendere", ha continuato. "Siamo assolutamente" soddisfatti dai risultati dei nove mesi di Mediobanca annunciati oggi, ha sottolineato Doris.