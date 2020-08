Tutto pronto per il lancio del Btp Italia, si stima range rendimento 1,20-1,30%

(Fotogramma)

E' tutto pronto per il lancio del Btp Italia a cinque anni che punta a raccogliere risorse per sostenere la ripresa economica e la sanità. Il 15 maggio il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncerà il tasso cedolare reale annuo minimo garantito del nuovo titolo di Stato, ma già ora in Borsa italiana si potrebbe ipotizzare un range che va dall'1,20 all'1,30% più inflazione. ''Una stima -dice all'Adnkronos Pietro Poletto, responsabile Fixed Income di Borsa Italiana- basata sulle condizioni attuali del mercato, vedremo venerdì sulla base magari di tematiche nuove quali oscillazioni si verificheranno''. Il Btp Italia sarà collocato tra lunedì 18 maggio e mercoledì 20 maggio al mercato composto da investitori individuali, il cosiddetto mercato retail, mentre il 21 maggio la giornata sarà dedicata agli investitori istituzionali.

Difficile fare previsioni sulla raccolta, ma le attese sono comunque positive: ''Difficile -spiega Poletto- perchè la situazione è nuova, non si è mai vista un'emergenza del genere, ma certo le caratteristiche del titolo sono interessanti. Per la prima volta la raccolta sarà interamente dedicata all'emergenza covid 19, un obiettivo ben delineato che potrebbe stimolare l'investitore privato nel voler partecipare a questo processo di ricostruzione''. Il secondo motivo che potrebbe spingere ad acquistare il Btp Italia ''è che è stato designato proprio per l'investitore retail, il premio fedeltà è stato raddoppiato dal 4 all'8 per mille, la tassazione è del 12,5%, c'e' comunque un tasso minimo garantito -sottolinea Poletto- e infine la scadenza a 5 anni, nuova anche questa, e pensata proprio per un investitore che in questa fase di incertezza non vuole avventurarsi in durate più lunghe''.​

In futuro secondo Poletto ''si potranno studiare anche nuovi strumenti su questo fronte con caratteristiche diverse sia dal punto di vista finanziario che fiscale, ma posso assicurare che organizzare in poco tempo, in piena emergenza coronavirus questa operazione non è stato affatto facile''. Il tasso reale annuo definitivo del btp Italia verrà comunicato nella mattinata del 21 maggio, prima dell’apertura della seconda fase.