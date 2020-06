Generali investirà 300 milioni in Cattolica Assicurazioni in aumento riservato

(Fotogramma)

di Vittoria Vimercati

Assicurazioni Generali investirà 300 milioni in Cattolica Assicurazioni con un aumento di capitale riservato che dovrebbe portarla a salire a circa il 24% della società. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate. L'operazione servirà a coprire parte dell'aumento di capitale da 500 milioni richiesto dall'Ivass a Cattolica: i restanti 200 milioni dell'aumento saranno destinati agli attuali azionisti, ma non è escluso che Generali investa anche in questa tranche.

I cda delle due compagnie assicurative hanno approvato in giornata lo schema dell'operazione e domani mattina sono attesi i comunicati per informare il mercato dell'investimento. L'operazione sarebbe condizionato alla trasformazione in spa di Cattolica Assicurazioni.

Le due società, contattate dall'Adnkronos, non commentano.