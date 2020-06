Intesa-Ubi, Consob approva documento Ops

La Consob ha approvato il documento dell'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca e il prospetto informativo relativi all’offerta al pubblico delle azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale sociale di Intesa Sanpaolo a servizio dell'Ops.

Il periodo di adesione all'offerta avrà inizio alle 8.30 di lunedì 6 luglio e terminerà alle 17.30 del 28 luglio, salvo proroghe del periodo di adesione. Il giorno 28 luglio rappresenterà, salvo proroghe del periodo di adesione, la data di chiusura dell'offerta.

Per ciascuna azione Ubi Banca portata in adesione all’Ops Intesa Sanpaolo offrirà un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti, di 1,7 azioni di Intesa Sanpaolo. Le azioni di Intesa Sanpaolo di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale per l’offerta avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della banca già in circolazione. Il corrispettivo verrà corrisposto alla data di pagamento, il 3 agosto, salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile.