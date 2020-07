Piazza Affari debole, in arrivo le minute

(Fotogramma)

Le borse europee iniziano il terzo trimestre all’insegna della debolezza. Nella prima seduta di luglio, il Ftse Mib ha chiuso in rosso dello 0,23% a 19.330,88 punti. Due i fattori che hanno permesso al listino milanese di ridurre le perdite nella seconda parte, l’andamento dell’indice statunitense ISM, salito a giugno da 43,1 a 52,6 punti, e le attese per l’arrivo di un vaccino contro il Covid (buone nuove, in particolare, sono arrivate da Pfizer e dalla società tedesca BioNTech).

Sul Ftse Mib, spiccano le performance registrate da Nexi (+4,35%), Recordati (+2,18%), Hera (+1,25%) e Mediobanca (+1,19%). Segni meno tra i titoli del comparto industriale con il -2,7% di CNH, il -2,52% di Pirelli e il -1,77% di FCA. Seduta negativa anche Banco BPM (-2,26%) e BPER (-1,94%).

L'accoppiata formata da Intesa Sanpaolo e UniCredit ha rispettivamente segnato un +0,38 e un +0,41 per cento. Bene lo spread, sceso sotto quota 170 a 169 punti base (-3,3%). In serata l'appuntamento è con le minute della Federal Reserve mentre domani è in calendario l'appuntamento con i numeri relativi l'andamento del mercato del lavoro Usa a giugno.