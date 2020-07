Autostrade, crolla il titolo in Borsa di Atlantia

Foto Fotogramma

Il nodo concessioni ad Autostrade per l'Italia fa crollare in Borsa la società che la controlla, la holding Atlantia. All'apertura dei mercati il titolo, dopo aver fatto fatica a fare prezzo, ha registrato un crollo del 12,47% a 11,72 euro. Il crollo di Atlantia, che fa capo alla famiglia Benetton arriva nelle ore decisive sulla questione concessioni autostradali. In un'intervista a 'La Stampa', il premier Giuseppe Conte ha fatto sapere che domani, nel cdm, si deciderà sulla revoca, sottolineando che "non siamo disponibili a concedere ulteriori benefici".

Conte: "Da Benetton presa in giro, porterò revoca in Cdm"