Maire Tecnimont, nel semestre utile di 18,9 mln (-64%): ordini in aumento

Immagine di archivio (Fotogramma)

Maire Tecnimont chiude il primo semestre dell'anno con un utile netto di 18,9 milioni di euro, in calo del 64,4% su base annua. Escludendo dall'utile del periodo gli effetti temporanei espressi dalla valutazione dei contratti derivati in essere, l’utile rettificato del semestre sarebbe stato di 25,6 milioni e quello dei primi sei mesi del 2019 di 51,1milioni, con un calo del 49,9%.

Il risultato operativo del gruppo di ingegneria impiantistica quotato a Piazza Affari ammonta a 49,5 milioni, in decremento del 40,3%, e l’Ebitda si attesta a 73,3 milioni, in calo del 31,5%, con una marginalità stabile al 6%. I ricavi ammontano a 1.216 milioni, in flessione del 27,7%

La posizione finanziaria netta a fine giugno mostra un indebitamento netto di 260,6 milioni, in miglioramento di 84,3 milioni nel secondo trimestre. Con le acquisizioni del primo semestre, pari a 1.768,3 milioni, in aumento rispetto agli 1,4 miliardi dello stesso periodo del 2019, il portafoglio ordini ammonta a fine giugno a 6.703 milioni.