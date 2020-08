Ubi banca, dimissioni Massiah con decorrenza immediata

(Fotogramma)

Avranno decorrenza "immediata" le dimissioni del ceo di Ubi banca, Victor Massiah. Lo rende noto un comunicato della banca. Il consigliere delegato ha informato il cda delle proprie dimissioni in occasione della riunione per la semestrale: sono motivate dalla "radicale modifica della compagine azionaria della banca".

"Il mio annuncio è che lascerò la società questa sera, è stato bello", le parole di Massiag dopo il successo dell'opas di Intesa SanPaolo su Ubi al termine della conference call degli analisti per i conti del semestre. "Volevo cogliere l'opportunità per dare un abbraccio e un arrivederci agli analisti che ci hanno seguito in questi anni, per me è stato un onore e un piacere", ha detto il ceo di Ubi. "Grazie mille per tutto".