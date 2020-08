Mediaset: "Proposte Vivendi insufficienti, ma pronti ad aprire un tavolo di confronto"

(Fotogramma)

"Se Vivendi è davvero intenzionata a trattare su basi concrete e orientate agli interessi di tutti gli azionisti, compresi quelli di maggioranza, Mediaset è pronta ad aprire un tavolo di confronto in cui verificare il nuovo, positivo, approccio". Lo comunica Mediaset dopo che il consiglio di amministrazione di Mediaset ha esaminato la lettera inviata da Vivendi, in cui il gruppo francese annuncia, "riconoscendo la valenza industriale del progetto Mfe-Mediaforeurope, la volontà di sostenere i progetti di sviluppo internazionali di Mediaset, ma lo comunica fuori tempo massimo (il progetto è pubblico dal giugno 2019) e senza le necessarie proposte concrete".

Mediaset, si precisa dal gruppo di Cologno Monzese, "è sempre aperta a opzioni che aumentino il valore per tutti gli azionisti, auspica soluzioni di sviluppo cruciali per il futuro del gruppo e non può soprassedere sui danni irreparabili che le sono stati inferti, ma rileva che "al momento la lettera non soddisfa nessuno dei tre punti menzionati".