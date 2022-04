Sole e caldo in Italia fino a venerdì, pioggia sul primo maggio

Sole e caldo sull'Italia, ma il maltempo arriva per il weekend del primo maggio. Torna l’alta pressione sull’Italia e torna il bel tempo con temperature via via più miti e a tratti pure calde su alcune regioni. La fase di instabilità atmosferica che sta interessando il Nord e parte del Centro da alcuni giorni termina in queste ore; infatti, da mercoledì 27 aprile l'anticiclone tornerà a proteggere tutto il Paese.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che almeno fino a venerdì 29 aprile il tempo sarà stabile su tutte le regioni, il sole splenderà quasi indisturbato in un cielo sereno o tutt’al più poco nuvoloso anche se proprio nella vigilia del weekend si noteranno i primi segnali di un nuovo cambio di circolazione. Le temperature cominceranno ad aumentare con punte massime fino a 22-23 gradi al Centro-Nord e anche 25-28 al Sud.

Il meteo peggiorerà nel fine settimana. Tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio l’Italia sarà influenzata da due diverse situazioni. Al Nord giungerà aria più fresca e instabile dalla Scandinavia che farà peggiorare il tempo sui settori alpini, prealpini e alte pianure con piogge. Al Sud sarà un vortice nordafricano (in queste ore ancora in pieno oceano Atlantico, ma che si muoverà velocemente verso l’Algeria) a far peggiorare il tempo su Sicilia e Calabria dove proprio domenica 1 maggio pioverà a dirotto. Isola felice sarà il Centro Italia dove il sole continuerà a splendere indisturbato.

Questo doppio attacco attiverà un cambio di circolazione atmosferico che si ripercuoterà per i primi giorni del mese di Maggio quando una perturbazione più organizzata potrebbe interessare gran parte dell’Italia, ma come tempistica siamo ancora troppo lontani per dare una certezza su questo nuovo cambiamento in peggio.

LE PREVISIONI METEO

Martedì 26. Al nord: instabile su Lombardia e Triveneto, fase di maltempo serale su medio/alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro: bel tempo. Al sud: ampio soleggiamento.

Mercoledì 27. Al nord: sole prevalente. Al centro. cielo poco nuvoloso. Al sud: tanto sole.

Giovedì 28. Al nord: clima mite e tempo soleggiato. Al centro: bel tempo. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Tendenza: nubi in aumento su Alpi, Prealpi e Isole Maggiori. Weekend in parte compromesso.