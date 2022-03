Solidarietà: Christie's mette all'asta abiti cantante Milva per creare 'luoghi di cura per l'arte'

Trenta abiti indossati da Milva nel corso della sua folgorante carriera e realizzati da importanti stilisti come Ferrè, Armani, Versace e molti altri saranno offerti all’asta al Teatro Franco Parenti di Milano il 5 aprile da Cristiano Lorenzo, direttore di Christie’s Italia per l’evento di beneficenza 'Milva, icona di stile' organizzato dalle associazioni Qualia (destinataria della donazione, convenzionata con l’Università degli studi di Pavia e l’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda) e MediCinema Italia, che da anni operano in ambito di neuroscienze e cineterapia.

Con il ricavato dell’asta si attiverà - grazie al progetto 'RiCuCi' - RIcrearsi(e)CUrarsi(con il)Cinema - il primo centro di cura cittadino, incentrato sul rapporto tra arte, scienza e malattia, intitolato all’artista Milva. Obiettivo generale del progetto è la realizzazione di una rete di luoghi di cura con funzione di assistenza e supporto psicologico delle persone fragili, utilizzando l’arte come strumento riabilitativo, di prevenzione della salute e di formazione per gli operatori sanitari. Le attività saranno erogate da esperti, medici, neuropsicologi e psicologi che monitoreranno l’efficacia del trattamento misurandone i benefici e l’impatto sociale.

L’avvio del primo centro cittadino, è prevista all’interno dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, che da anni collabora fattivamente con l’Associazione MediCinema Italia Onlus. Alle ore 18.30 la serata inizierà con lo spettacolo dedicato a Milva, condotto da Pino Strabioli, regista e conduttore, con la partecipazione di Martina Corgnati e di Giovanni Nuti. Al termine, gli abiti di scena di Milva verranno battuti all’asta da Cristiano De Lorenzo, direttore Generale di Christie’s Italia.