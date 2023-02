Soluzioni per l'accessibilità nella casa per anziani e disabili

Milano, 8 Febbraio 2023. Garantire la massima accessibilità nella propria abitazione è di fondamentale importanza per le persone anziane e disabili.

Quando l’età avanza è infatti possibile che inizino ad esserci alcune difficoltà nelle operazioni di vita quotidiana, come ad esempio il raggiungimento del piano superiore dell’abitazione, piuttosto che l’utilizzo della toilette e delle funzionalità o la preparazione dei pasti in cucina.

Altro aspetto che potrebbe diventare fondamentale è la regolazione della caldaia in inverno, in particolar modo quando è in cantina.

La mancanza di accessibilità può comportare difficoltà nell'esecuzione delle attività appena citate e per questo motivo la creazione di ambienti sicuri e funzionali è essenziale per migliorare la qualità della vita di queste persone.

Consigli per modificare la propria casa

Modificare la propria abitazione per renderla più accessibile può essere un'ottima soluzione per molte persone anziane e disabili.

Ad esempio, l'installazione di maniglioni di sostegno nei bagni e nei punti di passaggio più trafficati, come le scale, può rendere la vita più facile e sicura.

Per le situazioni dove sono presenti scale che rendono difficile l’accesso ai piani superiori potrebbe essere una buona idea anche l’installazione di un montascale adeguato. A tal proposito ci sentiamo di suggerirvi di visitare la pagina relativa ai montascale di confrontamontascale.it, dove sarà molto semplice consultare un vasto approfondimento in materia e ricevere anche alcuni preventivi gratuiti.

Anche l'utilizzo di materiali antiscivolo per i pavimenti e la creazione di spazi più ampi possono contribuire a rendere la casa più accessibile. Inoltre, la sostituzione delle serrature e la creazione di un sistema di allarme possono aumentare la sicurezza nell'abitazione.

Le migliori soluzioni tecnologiche

La tecnologia sta offrendo sempre più soluzioni per rendere la casa più accessibile per le persone anziane e disabili.

Ad esempio, sono disponibili sistemi di chiamata d'emergenza che possono essere installati nella casa e possono essere utilizzati per richiedere aiuto in caso di necessità.

Inoltre, esistono sistemi di teleassistenza che possono essere utilizzati per controllare l'illuminazione, il riscaldamento e regolare la caldaia, in modo da evitare di dover scendere in cantina o uscire all’esterno durante i mesi più freddi.

Come gestire le barriere architettoniche

Per garantire una maggiore accessibilità per le persone anziane e disabili, è importante identificare e rimuovere le barriere architettoniche presenti nella casa.

Queste barriere possono essere rappresentate da scale e rampe troppo ripide, pavimenti scivolosi, porte troppo strette o maniglie troppo alte. In questi casi, è possibile installare soluzioni come rampe di accesso, montascale e maniglie di sicurezza.

Proprio in merito ai montascale, che andrebbero installati nel caso in cui non sia possibile rimuovere una scala ripida, vi consigliamo anche di approfondire anche il costo all’interno della pagina montascale prezzi del sito citato in precedenza.

Queste soluzioni possono essere personalizzate in base alle esigenze individuali e possono garantire una maggiore sicurezza e comfort all'interno della casa.

Le soluzioni per la sicurezza in bagno

l bagno è una delle stanze della casa più a rischio per le persone anziane e disabili, poiché può essere difficile entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia.

Per garantire una maggiore sicurezza in bagno è possibile installare soluzioni come maniglioni di sostegno, sedili di sicurezza o docce a filo pavimento. Inoltre, è possibile installare rubinetti con manopole facili da utilizzare, lavandini che presentino spazio al di sotto della vasca per l’accesso con la sedia a rotelle e pavimenti antiscivolo per evitare cadute.

Seguendo queste semplici indicazioni sarà sicuramente possibile rendere l’abitazione più accogliente, confortevole e sicura per le persone a voi care.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl