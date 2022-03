Somalia, attacco suicida: 10 morti, uccisa anche una parlamentare

Almeno dieci persone, tra cui una parlamentare, sono rimaste uccise in un attacco suicida in Somalia, nella regione centrale di Beledweyne, nelle stesse ore in cui i terroristi di al Shabab hanno fatto irruzione nell'aeroporto di Mogadiscio, provocando otto morti. Un portavoce della polizia ha detto alla Dpa che tra le vittime dell'attentato a Beledweyne c'è Amina Mohamed, insieme ad altri politici e uomini delle forze di sicurezza. Altre 15 persone sono rimaste ferite nell'attacco rivendicato dai militanti islamici degli al Shabaab.