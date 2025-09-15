circle x black
15 settembre 2025 | 16.10
- Cdm, novità su energie rinnovabili e riforma dell’ordine dei commercialisti

- Semplificazione e digitalizzazione attività economiche, l’esame in Commissione

- Gaza e Ucraina: le informative del Ministro Tajani in Senato e alla Camera

- Audizione dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare

- Aumento spese militari, la Camera respinge le mozioni delle Opposizioni

- Pubblicato il decreto del Mase sui nuovi incentivi per le auto elettriche

- Intervento del Premier al Coast Guard Global Summit 2025

- Conversazione telefonica di Meloni con il Primo Ministro indiano Modi

- Meloni riceve il Presidente della Moldavia

- Vertice Ministri della Difesa E5 a Londra

- Il Ministro Crosetto in visita ufficiale nel Regno Unito

- L’agenda del Premier

- Gli eventi della settimana

