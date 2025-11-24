circle x black
24 novembre 2025 | 13.26
Redazione Adnkronos
- Vertice di Maggioranza sulla Legge di Bilancio

- Legge di Bilancio 2026, gli emendamenti segnalati

- Primo via libera della Camera al Dl lavoratori stranieri e immigrazione

- Patto per il Mediterraneo, avviato l’esame in Commissione Affari esteri

- Ddl sicurezza attività subacquee, respinti tutti gli emendamenti

- Ex Ilva, investimenti in rinnovabili e altri provvedimenti del Cdm

- Fondo per l’economia del mare, pubblicato il Dpcm sulla suddivisione delle risorse

- Consiglio Supremo di Difesa e report sulla minaccia ibrida

- Crosetto in visita ufficiale in Emirati Arabi e Qatar

- Il Ministro Tajani a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri

- Consultazioni Ministri Esteri e Difesa d’Italia e Regno Unito

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi della settimana

