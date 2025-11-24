- Vertice di Maggioranza sulla Legge di Bilancio
- Legge di Bilancio 2026, gli emendamenti segnalati
- Primo via libera della Camera al Dl lavoratori stranieri e immigrazione
- Patto per il Mediterraneo, avviato l’esame in Commissione Affari esteri
- Ddl sicurezza attività subacquee, respinti tutti gli emendamenti
- Ex Ilva, investimenti in rinnovabili e altri provvedimenti del Cdm
- Fondo per l’economia del mare, pubblicato il Dpcm sulla suddivisione delle risorse
- Consiglio Supremo di Difesa e report sulla minaccia ibrida
- Crosetto in visita ufficiale in Emirati Arabi e Qatar
- Il Ministro Tajani a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri
- Consultazioni Ministri Esteri e Difesa d’Italia e Regno Unito
- L’agenda del premier Giorgia Meloni
- Gli eventi della settimana