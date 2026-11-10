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10 novembre 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Approvato definitivamente il Decreto Carburanti e attività energetiche

- Primo via libera della Camera al Decreto Carburanti e fisco

- Autonomia differenziata, la Camera fissa il termine per la conclusione dell’esame

- Consiglio dei ministri, rinviato il decreto bollette. Ok a misure su ANAC e qualità dell’aria

- Intesa al MIMIT sul caso Electrolux: 100 milioni di investimenti ed esuberi dimezzati

- Attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione, Governo: “Nessun allarme ma massima attenzione”

- Intesa Italia-Cile su energia e difesa

- Celebrazioni per il 4 novembre, Crosetto: senza difesa non c’è sicurezza

- Tajani ad Amsterdam per rafforzare il coordinamento tra partner europei

- Alla Farnesina la terza edizione degli Stati Generali della Space Economy

- L’agenda del premier

- Gli eventi in agenda

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