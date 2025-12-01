circle x black
Cerca nel sito
 

Sommario

01 dicembre 2025 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Immigrazione, approvato definitivamente il Decreto Flussi

- Via libera della Camera al Ddl semplificazioni

- Ddl femminicidio: ok della Camera, ma stop dalla Commissione Giustizia

- Avanza in Commissione Difesa del Senato il Programma sviluppo mezzi e armi subacquee

- Adesione dell’Italia all’iniziativa dei tre mari, la risposta del ministro

- Nuovo vertice di Maggioranza sulla Manovra di Bilancio

- Stop al Ponte sullo Stretto, depositate le motivazioni della Corte dei conti

- Pubblicato il Decreto sul Piano Transizione 5.0

- Approvazione revisione Pnrr, Meloni: “Conferma del nostro lavoro solido”

- Il Ministro della Difesa in visita ufficiale in Portogallo e in Francia

- Ritorno della leva in Italia, le dichiarazioni del Ministro Crosetto

- Crosetto alla riunione sul Global Combact Air Programme

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Eventi in agenda

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Decreto Flussi Ddl semplificazioni femminicidio Pnrr Transizione 5.0 Manovra di Bilancio
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza