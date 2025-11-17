- Legge di Bilancio, prosegue l’esame in attesa degli emendamenti
- Difesa: approvati i pareri su programma navale e Siluro Leggero Italiano
- Relazione sull’attuazione del Piano Mattei, concluso l’esame delle risoluzioni
- Sul raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa concordati con la Nato
- Transizione 4.0 e 5.0, il Mimit al lavoro per nuove risorse
- Pubblicato il Decreto del Mef sulla Global minimum tax
- Primo vertice intergovernativo Italia-Albania
- Pronto al lancio il nuovo satellite promosso da ASI e Difesa
- Il Sottosegretario Perego di Cremnago al Defense & Security 2025
- Tajani in Canada per la Ministeriale Esteri G7
- L’agenda del premier Meloni
- Gli eventi della settimana