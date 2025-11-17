circle x black
17 novembre 2025 | 17.22
Redazione Adnkronos
- Legge di Bilancio, prosegue l’esame in attesa degli emendamenti

- Difesa: approvati i pareri su programma navale e Siluro Leggero Italiano

- Relazione sull’attuazione del Piano Mattei, concluso l’esame delle risoluzioni

- Sul raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa concordati con la Nato

- Transizione 4.0 e 5.0, il Mimit al lavoro per nuove risorse

- Pubblicato il Decreto del Mef sulla Global minimum tax

- Primo vertice intergovernativo Italia-Albania

- Pronto al lancio il nuovo satellite promosso da ASI e Difesa

- Il Sottosegretario Perego di Cremnago al Defense & Security 2025

- Tajani in Canada per la Ministeriale Esteri G7

- L’agenda del premier Meloni

- Gli eventi della settimana

