03 novembre 2025 | 13.30
Redazione Adnkronos
- La legge di Bilancio 2026 arriva in Senato

- Prima approvazione del Senato al Ddl annuale per il mercato e la concorrenza

- Audizione dell’Amm. Cavo Dragone sulla strategia dell’industria della difesa

- Programmi difesa, via libera al JMMS e ok della bilancio su prosecuzione del programma navale

- Sicurezza su lavoro, il Cdm approva il decreto-legge

- Politiche commerciali UE, incontro Meloni-Sefcovic a Palazzo Chigi

- Il Presidente Meloni riceve il Primo Ministro ungherese Orbán

- Nominato il nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina Militare

- L’agenda del premier Meloni

- Gli eventi in agenda

Legge di Bilancio 2026 Senato Difesa Concorrenza Politiche commerciali UE
