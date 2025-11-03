- La legge di Bilancio 2026 arriva in Senato
- Prima approvazione del Senato al Ddl annuale per il mercato e la concorrenza
- Audizione dell’Amm. Cavo Dragone sulla strategia dell’industria della difesa
- Programmi difesa, via libera al JMMS e ok della bilancio su prosecuzione del programma navale
- Sicurezza su lavoro, il Cdm approva il decreto-legge
- Politiche commerciali UE, incontro Meloni-Sefcovic a Palazzo Chigi
- Il Presidente Meloni riceve il Primo Ministro ungherese Orbán
- Nominato il nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina Militare
- L’agenda del premier Meloni
- Gli eventi in agenda