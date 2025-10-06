- Il Consiglio dei ministri approva il Documento programmatico di finanza pubblica
- Situazione a Gaza e Flotilla, informativa del Ministro degli Esteri Tajani
- Modifiche al Pnrr, le risoluzioni approvate e quelle respinte
- Neutralità climatica, la Camera approva la proposta per una maggiore flessibilità
- Lo stato delle offerte d’acquisto per l’ex Ilva
- Parere favorevole del Senato sullo schema di decreto J3MS
- Piano Trump per Gaza, la nota di Palazzo Chigi
- Il Ministro Crosetto inaugura Seafuture 2025 e incontra il suo omologo greco
- L’agenda del premier Giorgia Meloni
- Gli eventi della settimana