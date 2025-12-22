circle x black
22 dicembre 2025 | 16.46
Redazione Adnkronos
- Legge di Bilancio 2026: ultime modifiche agli emendamenti, lunedì approdo in Senato

- Approvazione definitiva per il Dl Sicurezza sul lavoro

- Via libera anche del Senato al Dl Anticipi

- Nuova strategia europea industria della difesa, concluso l’esame al Senato

- Valorizzazione risorsa mare, il Ddl avanza in Commissione del Senato

- Approvati in Commissione diversi programmi pluriennali della Difesa

- Prosegue alla Camera l’esame del Ddl sicurezza attività subacquee

- Consiglio europeo, le dichiarazioni del Premier

- Meloni alla Camera: “Mantenere pressione sulla Russia, no a soldati italiani in Ucraina”

- Stati Generali Quantum, Crosetto: “Tecnologie quantistiche tema di sicurezza nazionale”

- Tajani alla Conferenza degli Ambasciatori d’Italia

- Conferenza Nazionale dell’Export, oltre duemila partecipanti

Legge di Bilancio 2026 Dl Sicurezza sul lavoro Dl Anticipi Strategia europea industria della difesa Valorizzazione risorsa mare
