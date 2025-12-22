- Legge di Bilancio 2026: ultime modifiche agli emendamenti, lunedì approdo in Senato
- Approvazione definitiva per il Dl Sicurezza sul lavoro
- Via libera anche del Senato al Dl Anticipi
- Nuova strategia europea industria della difesa, concluso l’esame al Senato
- Valorizzazione risorsa mare, il Ddl avanza in Commissione del Senato
- Approvati in Commissione diversi programmi pluriennali della Difesa
- Prosegue alla Camera l’esame del Ddl sicurezza attività subacquee
- Consiglio europeo, le dichiarazioni del Premier
- Meloni alla Camera: “Mantenere pressione sulla Russia, no a soldati italiani in Ucraina”
- Stati Generali Quantum, Crosetto: “Tecnologie quantistiche tema di sicurezza nazionale”
- Tajani alla Conferenza degli Ambasciatori d’Italia
- Conferenza Nazionale dell’Export, oltre duemila partecipanti