13 ottobre 2025 | 15.31
Redazione Adnkronos
- Documento finanza pubblica, via libere delle Camere alle risoluzioni della Maggioranza

- Ddl semplificazione attività economiche approvato dal Senato

- Progettazione approdi crocieristici nella laguna di Venezia

- Riforma testo unico della finanza e altri provvedimenti del Cdm

- Pubblicata la Legge sulle retribuzioni dei lavoratori e la contrattazione collettiva

- Flussi migratori, in vigore le nuove regole su cittadini e lavoratori extra UE

- Crosetto apre i lavori dell’Assemblea annuale di Confitarma

- Il Ministro Crosetto al Forum delle Industrie della Difesa

- Tajani presiede il Comitato Intergovernativo Italia-Cina

- Conferenza Italia-America Latina, adottata dichiarazione politica

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi della settimana

