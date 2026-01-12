circle x black
12 gennaio 2026 | 15.42
- Dal caro energia alle alleanze internazionali. La conferenza di inizio anno del Premier

- Approvata la legge di bilancio 2026. Le novità per famiglie, lavoro e imprese

- Dl Transizione 5.0, primo via libera del Senato

- Legge di delegazione europea e partecipazione all’UE, avviato l’esame congiunto

- Il Presidente Meloni alla riunione della Coalizione dei Volenterosi

- Sicurezza Artico, Meloni: “Spetta a Danimarca e Groenlandia decidere sui loro territori”

- Tajani su accordo Mercosur: “Bene le misure UE a tutela dei nostri agricoltori”

- Pubblicato il Decreto che proroga gli aiuti militari all’Ucraina fino a fine 2026

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi della settimana

Legge di bilancio 2026 DL Transizione 5.0 Sicurezza Artico Accordo Mercosur
