- Riforma della giustizia, nuovo via libera della Camera
- Intelligenza artificiale, il Senato approva definitivamente il Ddl
- Calderone sulle misure di contrasto per ridurre gli incidenti mortali sul lavoro
- Cdm, via libera alla riforma della legislazione farmaceutica
- Dl Terra dei fuochi, il punto sui risultati raggiunti
- Giorgia Meloni riceve il Presidente del Consiglio europeo
- Galleria del Brennero, Meloni alla cerimonia di abbattimento del diaframma esplorativo
- Crosetto introduce la prima edizione del forum Defense Procurement
- Agenda del premier Giorgia Meloni
- Gli eventi della settimana