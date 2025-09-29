- Marche, Acquaroli confermato presidente della Regione
- Fronte est e Flotilla, informativa del Ministro della Difesa alla Camera e al Senato
- Approvata definitivamente la legge delega su retribuzioni e contratti collettivi
- Conti pubblici, ok finale della Camera a Ddl Rendiconto e Assestamento
- Al via l’esame in II lettura del Ddl attività subacquee
- Ciriani sul finanziamento delle spese per la difesa
- Assemblea delle Nazioni Unite. Il discorso del Premier italiano
- Nuove nomine ai vertici dell’intelligence
- Pubblicata la legge delega sull’intelligenza artificiale
- Videomessaggio del Presidente del Consiglio al Forum Risorsa Mare
- Dichiarazione congiunta dei Ministri degli Esteri del G7
- Agenda del premier Giorgia Meloni
- Gli eventi della settimana