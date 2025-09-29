circle x black
29 settembre 2025 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Marche, Acquaroli confermato presidente della Regione

- Fronte est e Flotilla, informativa del Ministro della Difesa alla Camera e al Senato

- Approvata definitivamente la legge delega su retribuzioni e contratti collettivi

- Conti pubblici, ok finale della Camera a Ddl Rendiconto e Assestamento

- Al via l’esame in II lettura del Ddl attività subacquee

- Ciriani sul finanziamento delle spese per la difesa

- Assemblea delle Nazioni Unite. Il discorso del Premier italiano

- Nuove nomine ai vertici dell’intelligence

- Pubblicata la legge delega sull’intelligenza artificiale

- Videomessaggio del Presidente del Consiglio al Forum Risorsa Mare

- Dichiarazione congiunta dei Ministri degli Esteri del G7

- Agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi della settimana

Giorgia Meloni Premier italiano Regione Marche Difesa Intelligenza artificiale G7

Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video


