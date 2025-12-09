circle x black
09 dicembre 2025 | 17.12
Redazione Adnkronos
- Manovra di Bilancio 2026, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti

- Documento programmatico pluriennale difesa, Crosetto riferisce al Senato e alla Camera

- Readiness 2030, avviato l’esame in Commissione Affari esteri del Senato

- Consiglio dei ministri, semaforo verde alla riforma dell’edilizia

- Pnrr, via libera della Commissione europea al pagamento dell’ottava rata

- Il Decreto flussi lavoratori stranieri e immigrazione diventa legge

- Intervento del Premier al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo

- Pace in Ucraina: telefonata tra Meloni, Zelensky e leader europei

- L’agenda del premier

- Gli eventi della settimana

