- Manovra di Bilancio 2026, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti
- Documento programmatico pluriennale difesa, Crosetto riferisce al Senato e alla Camera
- Readiness 2030, avviato l’esame in Commissione Affari esteri del Senato
- Consiglio dei ministri, semaforo verde alla riforma dell’edilizia
- Pnrr, via libera della Commissione europea al pagamento dell’ottava rata
- Il Decreto flussi lavoratori stranieri e immigrazione diventa legge
- Intervento del Premier al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo
- Pace in Ucraina: telefonata tra Meloni, Zelensky e leader europei
- L’agenda del premier
- Gli eventi della settimana