circle x black
Cerca nel sito
 

Sommario

09 marzo 2026 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Crisi in Iran e Golfo Persico, Tajani e Crosetto riferiscono in Parlamento

- Le risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato sulla crisi in Medio Oriente

- Potenziamento difesa aerea, approvato in Commissione Affari esteri lo schema di decreto

- Il Senato approva in via definitiva la Legge annuale sulle PMI

- Sicurezza nazionale, la Relazione 2026 dell’intelligence

- Il Premier presiede due riunioni di Governo sulla crisi in Medio Oriente

- Visita ufficiale di Crosetto in Serbia e Montenegro

- Crosetto parla con i suoi omologhi di Kuwait, Olanda e con il Sottosegretario USA

- Nuova riunione della Task Force Golfo

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi in agenda

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crisi in Iran Golfo Persico difesa aerea sicurezza nazionale
Vedi anche
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza