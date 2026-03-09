- Crisi in Iran e Golfo Persico, Tajani e Crosetto riferiscono in Parlamento
- Le risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato sulla crisi in Medio Oriente
- Potenziamento difesa aerea, approvato in Commissione Affari esteri lo schema di decreto
- Il Senato approva in via definitiva la Legge annuale sulle PMI
- Sicurezza nazionale, la Relazione 2026 dell’intelligence
- Il Premier presiede due riunioni di Governo sulla crisi in Medio Oriente
- Visita ufficiale di Crosetto in Serbia e Montenegro
- Crosetto parla con i suoi omologhi di Kuwait, Olanda e con il Sottosegretario USA
- Nuova riunione della Task Force Golfo
- L’agenda del premier Giorgia Meloni
- Gli eventi in agenda