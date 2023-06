Sommergibile Titan disperso, ultimo tentativo: sottomarino Gb in missione

Un tentativo estremo nella ricerca del sommergibile Titan, disperso nell'Oceano Atlantico da domenica, quando si è immerso per raggiungere il relitto del Titanic a 3.800 metri di profondità. A bordo del Titan sono presenti 5 persone: in condizioni già estreme per l'ipotermia - con probabili temperature prossime allo zero - in queste ore, secondo le stime, si starebbe esaurendo l'ossigeno a disposizione dell'equipaggio.

La macchina dei soccorsi non si ferma a anche un sottomarino della marina britannica viene coinvolto nelle operazioni, come rende noto un portavoce di Downing Street. "Su richiesta della Guardia costiera degli Stati Uniti, il Regno Unito ha dispiegato un sottomarino della Royal Navy per partecipare alle operazioni di ricerca e soccorso del sommergibile disperso", le parole del portavoce. Il sottomarino è affidato al comandante Richard Kantharia, che "ha una significativa esperienza in materia di operazioni" militari e non, "darà un contributo ovviamente agli sforzi di ricerca e soccorso".