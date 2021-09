Sompo International Raggiunge un Accordo per l’Acquisizione di una delle Principali Compagnie di Assicurazione nei rischi agricoli in Italia, ARA 1857 S.p.A.- Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857

MILAN, Italy, Sept. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- FINASS VMG 1857 S.p.A. di Milano è lieta di comunicare di aver firmato un contratto preliminare per la cessione della controllata “ARA 1857 – Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A.” alla Sompo International Holdings (Europe) Limited di Londra, società del grande e solido gruppo assicurativo giapponese SOMPO. La cessione sarà perfezionata all’ottenimento delle previste autorizzazioni delle competenti Autorità italiane e giapponesi.

ARA 1857 è “erede” naturale della storica “Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza” fondata a Milano nel 1857 e ancora oggi una delle maggiori società italiane specializzate nelle assicurazioni delle produzioni agricole contro i danni della grandine e altre calamità naturali. Eventi naturali che, per effetto del Climate Change, anche quest’anno hanno arrecato gravi danni non solo all’agricoltura, ma a tutto il Paese.

Il Gruppo SOMPO, anche grazie all’innovativa piattaforma operativa AGRISOMPO, ha raggiunto una importante posizione mondiale specializzata nell’agricoltura. Siamo quindi particolarmente lieti che ARA 1857 potrà non solo continuare a svilupparsi nella tradizione delle assicurazioni per l’agricoltura, ma anche avere a disposizione, da parte del nuovo Gruppo di appartenenza, un ampio ventaglio di polizze per le esigenze assicurative della nostra Agricoltura, vera eccellenza nazionale e mondiale.

Pier Ugo AndreiniAmministratore Delegato FINASS VMG 1857

