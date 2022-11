Sonae porta 300 dipendenti al Web Summit

PORTO, Portogallo, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le società del Gruppo Sonae hanno portato più di 300 dipendenti all'edizione di quest'anno del Web Summit, la più grande conferenza mondiale sulla tecnologia e l'innovazione, come mostrato nel video dei momenti salienti. Si tratta di oltre 1.000 partecipazioni in tutte le edizioni, una significativa dimostrazione del continuo investimento del Gruppo nello sviluppo personale e professionale del proprio personale. L'obiettivo è quello di migliorare le conoscenze e le competenze in aree cruciali per l'innovazione aziendale e la trasformazione digitale.

Il gruppo di dipendenti partecipanti è costituito da professionisti delle diverse società del Gruppo Sonae, in particolare del settore retail (MC, Worten e Zeitreel), del settore immobiliare (Sierra), dei servizi finanziari (Universo), della gestione degli investimenti (Bright Pixel) e della holding del Gruppo. Il personale del Gruppo Sonae presente comprende diverse aree professionali e livelli funzionali, tra cui ricercatori, designer, analisti, personale di negozio, ingegneri, architetti, project manager, direttori commerciali, membri del consiglio di amministrazione e direttori. Va inoltre sottolineato che più della metà dei partecipanti sono donne, il che contribuisce allo sviluppo del talento femminile in un settore in cui è ancora carente.

João Günther Amaral, membro del Comitato esecutivo di Sonae, afferma: "Essere curiosi, aggiornare costantemente le nostre conoscenze e imparare ogni giorno sono tutte caratteristiche che apprezziamo in Sonae e che sono fondamentali per avere successo in un mondo in continua evoluzione". Sono quindi molto orgoglioso di vedere più di 300 dipendenti Sonae cercare di approfondire le proprie conoscenze nei settori più diversi, apprezzando il privilegio di partecipare al Web Summit in Portogallo".

Il Web Summit si è svolto a Lisbona, in Portogallo, tra il 1°e il 4 novembre, e ha accolto oltre 70 mila partecipanti provenienti da tutto il mondo, rappresentando un forum fondamentale di discussione e di sviluppo delle conoscenze per i partecipanti, che potranno assistere alle conferenze di oltre 900 relatori.

Sonae si propone di creare un impatto positivo a lungo termine sulle imprese, sulle persone, sulle comunità e sull'intero pianeta. Gestendo una gamma diversificata di attività leader nei settori della vendita al dettaglio, dei servizi finanziari, della tecnologia, degli investimenti, del settore immobiliare e delle telecomunicazioni, con una presenza in oltre 60 Paesi, sfruttiamo al meglio le nostre competenze e ci impegniamo a creare il futuro che tutti noi desideriamo e di cui abbiamo bisogno. Creare oggi un domani migliore, per tutti.

Per maggiori informazioni, visita il sito Web www.sonae.pt

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1944680/Sonae_Logo.jpg

