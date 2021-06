Sondaggi Ipsos, Pagnoncelli: "Sorpasso Pd su Lega? Reagiscono come vergini offese"

Dall'ultimo sondaggio Ipsos il Pd sarebbe il primo partito, seguito da Fratelli d'Italia e dalla Lega. "Non si capisce perché diversi politici in privato esprimano apprezzamento nei confronti dell’istituto e del ricercatore per le analisi che aiutano a capire i motivi del calo di consenso, ma se viene pubblicato un sondaggio dello stesso istituto che fa registrare il calo di consenso reagiscono come vergini offese" dice all'AdnKronos, Nando Pagnoncelli, il sondaggista di Ipsos e amministratore delegato della società. "Non bisogna essere Gallup - spiega - per capire che tre partiti nello spazio di 0,7% non significa nulla, perché la differenza rientra nel margine di errore statistico".