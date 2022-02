Sondaggi politici: "Cala fiducia in leader, ma Meloni tocca il 40%"

Dopo la corsa per il Quirinale, le percentuali del sondaggista Noto: "Salvini lascia sul terreno dai 3 ai 4 punti, come Conte"

Vincitori e vinti dopo il voto per il Quirinale 2022? "Il livello di fiducia nei leader di partito è cambiato dopo la corsa al Colle: tutti perdono consenso, ad esclusione della Meloni che guadagna due punti e oggi con all'incirca il 40% è la leader in Italia con il maggior livello di fiducia. Non muta la fiducia in Draghi premier. Tutti gli altri sono al di sotto del 40%. Perde di più Salvini, tre-quattro punti in una settimana, attestandosi sotto il 30%". Lo dichiara ad Adnkronos il sondaggista Antonio Noto.

"Non è mutato il livello di fiducia nel premier Draghi, anche perché la popolazione italiana voleva Draghi alla Presidenza del Consiglio e non al Quirinale, quindi non è stata percepita come una sconfitta il fatto che non abbia cambiato 'palazzo'", aggiunge.

"Conte è tra il 35-40%, perde circa 4 punti in questa settimana, mentre tutti gli altri sono tra il 20/30%. Stabile Berlusconi con un livello di fiducia sul 20%. La posizione di Meloni rivela che le ideologie ci sono ancora, destra, sinistra, gli italiani probabilmente apprezzano ancora i partiti che portanto avanti le ideologie. Se dobbiamo dire quindi chi sono i vincitori veri di questa partita del Quirinale: Mattarella (anche perché gli italiani volevano lui come Presidente), Meloni e Draghi", conclude.