Sondaggi politici: cresce il Pd, cala la Lega. FdI resta stabile

Le ultime rilevazioni Swg per La7: Draghi "adeguato" al Quirinale per il 46%

Cresce il Pd, cala la Lega mentre resta stabile al primo posto Fratelli d'Italia. Questo il risultato dell'ultimo sondaggio sull'orientamento di voto degli italiani della Swg per il tg La7. Più nel dettaglio, secondo le rilevazioni nell'ultima settimana Fratelli d'Italia resta stabile in cima ai consensi con il 21%. In calo dello 0,4% la Lega, che si attesta al 20%. Sale del +0,3% il Partito democratico, che passa al 18,7%. Seguono il M5S al 15,8% (-0,2%), Forza Italia al 7,02% (+0,3%), Azione al 3,4% (-0,3%) e Mdp Articolo 1 al 2,06% (+0,2%).

Sul fronte Quirinale, invece, Mario Draghi ritenuto "adeguato" al ruolo dal 46% degli intervistati, Giuseppe Conte dal 29%, segue Emma Bonino al 26%.