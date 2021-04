Sondaggi politici, elezioni Roma: Gualtieri batte Calenda

Il 14,5% degli elettori romani vorrebbe Roberto Gualtieri sindaco, mentre il 12,7% voterebbe per Carlo Calenda. Lo rivela un sondaggio realizzato da Index Research per la puntata di Piazzapulita su La7 in onda stasera. Secondo la rilevazione, l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso raccoglierebbe l'11,8% dei consensi, mentre il sindaco uscente Virginia Raggi si attesterebbe sull'8,2%. Il restante 52,8% degli intervistati non voterebbe per nessuno di questi/non sa/non risponde.