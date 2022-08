Sondaggi politici, Fdi primo partito e Terzo polo supera Forza Italia

La rilevazione Noto per Porta a Porta

Fratelli d'Italia primo partito con un margine di oltre punti sul Pd. M5S vicino alla Lega. Calenda e Renzi davanti a Forza Italia. "Porta a Porta pubblica il sondaggio realizzato dall’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi, relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale. Per il campione di Noto, Fratelli d’Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 23,5%. Al secondo posto il Pd+Art 1-Psi al 20%, seguono la Lega con il 13.5%, il M5S con il 12.5%, Azione - Italia Viva 8%, Forza Italia al 7.5%, Sinistra Italiana-Europa Verde 3%, Noi Moderati 2.5%, +Europa 2%, Italexit per l’Italia 2.8%, Impegno Civico 1.5%. Gli indecisi sarebbero il 30%"

"Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi-Noi moderati) raggiungerebbe il 47% mentre il Centrosinistra (Pd-Art1-Psi-Si-Europa verde-+Europa-Impegno civico) il 26.5%".

"Il caro bollette è la maggiore preoccupazione per il 66% degli italiani, seguono tasse e occupazione. La popolazione è divisa tra favorevoli e contrari alla riduzione della temperatura dei termosifoni (45% sì – 45% no), così come il 42% è favorevole all’attivazione delle centrali nucleari e il 41 contrari". Nota metodologica, data realizzazione sondaggio: 30-31 agosto. Committente: Porta a Porta. Estensione territoriale: nazionale, Panel Omnibus rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Tecnica di somministrazione delle interviste: Cawi e Tempo reale. Consistenze numerica del Campione: mille. Rispondenti: 93%.